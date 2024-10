Uno è irregolare sul territorio, l'altro ha dell'hashish con sé. Due egiziani finiscono nei guai (Di martedì 22 ottobre 2024) FALCONARA MARITTIMA – Vedono la pattuglia della polizia locale e cercano di evitarla con una serie di manovre azzardate, ma gli agenti, insospettiti, decidono di seguire il veicolo e di fermarlo. Così a bordo trovano quattro muratori di origine egiziana diretti in un cantiere edile in un Comune Anconatoday.it - Uno è irregolare sul territorio, l'altro ha dell'hashish con sé. Due egiziani finiscono nei guai Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) FALCONARA MARITTIMA – Vedono la pattugliaa polizia locale e cercano di evitarla con una serie di manovre azzardate, ma gli agenti, insospettiti, decidono di seguire il veicolo e di fermarlo. Così a bordo trovano quattro muratori di origine egiziana diretti in un cantiere edile in un Comune

Irregolare sul territorio con precedenti per estorsione e rapina : rimpatriato - . Delicato servizio di rimpatrio effettuato lo scorso 13 settembre dagli operatori della Questura di Pisa, in sinergia con il Commissariato PS di Pontedera, nei confronti di un cittadino albanese di quarantacinque anni perché irregolare sul territorio nazionale. Lo straniero non solo non era in. (Pisatoday.it)

In bici con un'ascia - era irregolare sul territorio : denunciato - Stava pedalando in bicicletta portando con se' un'ascia lunga 34 cm. L'uomo ieri mattina è stato così fermato e controllato dai Carabinieri della Compagnia di Pisa che hanno anche accertato che il ciclista era irregolare sul territorio italiano. E' stato così denunciato in stato di libertà per... (Pisatoday.it)

Irregolare sul territorio viene sorpreso a lavorare clandestinamente : espulso un 32enne - Lo straniero era entrato in Italia nel luglio dello scorso anno e da allora non aveva mai regolarizzato la sua posizione. . . Sorpreso durante un. . Nella notte tra martedì e mercoledì di questa settimana è avvenuto il rimpatrio di un cittadino bengalese classe 1992, irregolare sul territorio nazionale. (Anconatoday.it)