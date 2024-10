Terribile incidente a Caluso: scontro tra moto e trattore, giovane centauro in condizioni critiche (Di martedì 22 ottobre 2024) Un 18enne italiano di Mazzè è in condizioni critiche all'ospedale Cto di Torino dopo un incidente avvenuto sulla provinciale 81, denominata in quel tratto via Rondissone, nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 21 ottobre 2024, sul territorio comunale di Caluso. La moto su cui viaggiava, una Voge Torinotoday.it - Terribile incidente a Caluso: scontro tra moto e trattore, giovane centauro in condizioni critiche Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Un 18enne italiano di Mazzè è inall'ospedale Cto di Torino dopo unavvenuto sulla provinciale 81, denominata in quel tratto via Rondissone, nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 21 ottobre 2024, sul territorio comunale di. Lasu cui viaggiava, una Voge

