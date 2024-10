Rifiuta la visita medica, si scaglia contro infermiere e poliziotto: arrestato un 47enne (Di martedì 22 ottobre 2024) GALATINA - Giunge in ospedale in ambulanza, ma Rifiuta la visita medica e dà in escandescenze. Poi si scaglia contro un infermiere, lo ferisce e aggredisce anche i poliziotti. Alba concitata, quella di oggi, al pronto soccorso del “Santa Caterina Novella” di Galatina. Il paziente, un 47enne Lecceprima.it - Rifiuta la visita medica, si scaglia contro infermiere e poliziotto: arrestato un 47enne Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di martedì 22 ottobre 2024) GALATINA - Giunge in ospedale in ambulanza, malae dà in escandescenze. Poi siun, lo ferisce e aggredisce anche i poliziotti. Alba concitata, quella di oggi, al pronto soccorso del “Santa Caterina Novella” di Galatina. Il paziente, un

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Melito di Napoli - due medici rifiutano la visita a casa : aggrediti con calci e pugni da cinque persone – Il video - L’Azienda sanitaria «nel condannare fermamente ogni forma di violenza nei confronti del personale sanitario», ha deciso anch’essa di sporgere denuncia. I militari, grazie al video che si può vedere in copertina, sono però riusciti a risalire all’identità delle tre donne e dei due uomini. L’ennesimo caso di violenza contro i sanitari dopo le aggressioni di Foggia che hanno concentrato i riflettori ... (Open.online)

Rifiutano la visita a domicilio - due medici aggrediti a colpi di sedia a Napoli. Il video - Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della tenenza. . . I due medici si sono recati autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano in Campania per lievi. . Due medici della guardia medica di Melito di Napoli sono stati aggrediti ieri sera da tre donne e due uomini dopo il rifiuto dei sanitari, un 31enne e una 38enne, di effettuare una visita domiciliare a un loro ... (Gazzettadelsud.it)

Sedia lanciata contro due medici che si rifiutano di effettuare una visita domiciliare [VIDEO] - Come riportano i media locali, i due sanitari si sono recati autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano in Campania per ferite alla testa e al collo che fortunatamente si sono rivelate lievi. Stiamo parlando delle aggressioni a personale medico, tristemente all’ordine del giorno, che rappresentano un fenomeno che non può certo essere accettato come normalità. (Dayitalianews.com)