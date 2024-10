Quarantesima spedizione italiana in Antartide: ricerca e innovazione infrastrutturale (Di martedì 22 ottobre 2024) La missione, attuata da Cnr, ENEA e OGS, nell'ambito del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), coinvolge un team di 140 persone tra tecnici, ricercatori e ricercatrici in progetti riguardanti diverse discipline, tra cui glaciologia, climatologia, biodiversità e oceanografia La 40ª spedizione segna anche l'inizio degli studi di fattibilità per diversi interventi di riqualificazione Sbircialanotizia.it - Quarantesima spedizione italiana in Antartide: ricerca e innovazione infrastrutturale Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La missione, attuata da Cnr, ENEA e OGS, nell'ambito del Programma Nazionale di Ricerche in(PNRA), coinvolge un team di 140 persone tra tecnici,tori etrici in progetti riguardanti diverse discipline, tra cui glaciologia, climatologia, biodiversità e oceanografia La 40ªsegna anche l'inizio degli studi di fattibilità per diversi interventi di riqualificazione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Quarantesima spedizione italiana in Antartide: ricerca e innovazione infrastrutturale - La missione, attuata da Cnr, ENEA e OGS, nell'ambito del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), coinvolge un team di 140 persone tra tecnici, ricercatori e ricercatrici in progetti rigua ... (adnkronos.com)