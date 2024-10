Gaeta.it - Ottobre Rosa: La Taverna di Rugantino sostiene la prevenzione del tumore al seno con un’iniziativa golosa

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ogni anno,viene riconosciuto a livello globale come il mese della sensibilizzazione sulal, la forma di cancro più comune tra le donne. Quest’anno, Ladi, noto ristorante italiano specializzato nella cucina romanesca, unisce le forze con l’AIRC, la Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, per promuovere una campagna di solidarietà. Dal 22 al 262023, i ristoranti del gruppo doneranno parte dei ricavi per sostenere la lotta contro questa malattia, offrendo ai clienti la possibilità di contribuire gustando piatti tipici. La campagnae il ruolo di LadiDa oltre trent’anni,è il mese dedicato alladelaldi grande importanza che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a mobilitare risorse per la ricerca.