Moussa e quella incontenibile violenza sfociata in tragedia: dall?allevamento in Mali al sogno di fare il magazziniere. «Era depresso, ma niente droga» (Di martedì 22 ottobre 2024) Si chiamava Moussa Diarra, come il calciatore del Tolosa e dell?Alavés. Ma del Mali non era un nazionale ricco e famoso come lui: dell?ex colonia francese scossa dalle guerre Ilgazzettino.it - Moussa e quella incontenibile violenza sfociata in tragedia: dall?allevamento in Mali al sogno di fare il magazziniere. «Era depresso, ma niente droga» Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Si chiamavaDiarra, come il calciatore del Tolosa e dell?Alavés. Ma delnon era un nazionale ricco e famoso come lui: dell?ex colonia francese scossa dalle guerre

I fantasmi di Moussa : “Voleva tornare in Mali e stava male da mesi” - Arrivato in Italia nel 2016 su un barcone, alle spalle anni di lavoro nei campi per pochi euro. La casa in patria che stava costruendo per andare a vivere con la fidanzata. (Repubblica.it)

Chi era Moussa Diarra - ucciso a Verona da un agente che aveva aggredito : la depressione - i ritardi col rinnovo e il sogno di tornare in Mali - Moussa Diarra, 26 anni, nato in Mali, non è mai arrivato a Quinzano. Una risposta evidente alle dichiarazioni di Matteo Salvini che ho commentato la morte di Moussa con un “non ci mancherà”. Decine di persone sono tornate al Ghibellin Fuggiasco e hanno discusso fino a tarda sera. . Lo ha fatto, passando per diverse strutture di accoglienza, ad esempio Il Samaritano, gestito dalla Caritas. (Ilfattoquotidiano.it)

Moussa Diarra - chi era il maliano ucciso a Verona dal poliziotto : precedenti per droga - consumatore di farmaci e senza permesso di soggiorno - Moussa Diarra aveva 26 anni ed era in Italia da quando ne aveva 15. Negli ultimi tempi pare fosse depresso per i suoi documenti e per 300 euro che il suo datore di lavoro non gli aveva ancora dato È Moussa Diarra il maliano ucciso da un poliziotto a Verona dopo che aveva dato in escandescenze . (Ilgiornaleditalia.it)