Milan sotto pressione in Champions League: ecco cosa ne pensa Fonseca (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Milan è costretto ad evitare ulteriori passi falsi in Champions League. Proprio per questo, Fonseca schiererà la migliore formazione

Champions League - stasera Milan-Brugge : Fonseca rilancia Theo e Leao - “Non lo so, vedremo. Loro sono una squadra di qualità, hanno vinto l’ultima in Champions. “Il Milan è più importante di Fonseca e dei calciatori. E’ questo che conta”, ha ribadito il tecnico giallorosso in conferenza stampa. Fighting fit ahead of #MilanBrugge ?#UCL #SempreMilan pic. Sarà una gara diversa, ma molto difficile. (Lapresse.it)

Prima pagina Corriere dello Sport : “Champions - il Milan scuote Leao” - La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 22 ottobre 2024. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato. (Pianetamilan.it)

Milan - Rafael Leao è un disastro in Champions League. Il dato clamoroso - Un tiro totale, zero goal, zero assist, zero passaggi decisivi e il dato sugli Expected Goals pari a 0. Milan, l’attaccante portoghese Rafael Leao è un disastro in Champions League: i suoi numeri nelle prime gare europee sono davvero assurdi! Si dice che i grandi giocatori si accendono nella partite importanti e non sbagliano certi appuntamenti. (Dailymilan.it)