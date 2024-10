Migranti, Mantovano: "Con decisione tribunale Roma rimpatri non esistono più" (Di martedì 22 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2024 "Se leggiamo i provvedimenti del tribunale di Roma di qualche giorno fa, e lo dico senza polemica, il meccanismo dei rimpatri semplicemente non esiste più e dovremmo rendere conto in sede europea del perché non tuteliamo i nostri confini, che sono confini europei". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei ministri che ha varato un dl sui Paesi sicuri. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Liberoquotidiano.it - Migranti, Mantovano: "Con decisione tribunale Roma rimpatri non esistono più" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) (Agenzia Vista), 21 ottobre 2024 "Se leggiamo i provvedimenti deldidi qualche giorno fa, e lo dico senza polemica, il meccanismo deisemplicemente non esiste più e dovremmo rendere conto in sede europea del perché non tuteliamo i nostri confini, che sono confini europei". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo, in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei ministri che ha varato un dl sui Paesi sicuri. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

