Migranti in Albania, Viminale ricorre contro sentenza Tribunale di Roma (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos, il Viminale ha dato mandato all'avvocatura dello Stato di preparare i ricorsi contro la sentenza del Tribunale di Roma che ha bocciato il trattenimento dei 12 Migranti in Albania, trasferiti in Italia sabato scorso dopo la mancata convalida.

