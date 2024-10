Meloni: "Soddisfatta risultati governo" (Di martedì 22 ottobre 2024) 10.01 "Soddisfatta dei risultati" raggiunti e "consapevole di quanto lavoro ci sia ancora da fare". Così la premier Meloni sui primi due anni del suo governo. Restituita"all'Italia nuova centralità" internazionale."Abbiamo rilanciato crescita economica e occupazione,raggiunto record storici: mai così tanti posti di lavoro stabile, messo in sicurezza i conti dello Stato, difeso il potere d'acquisto delle famiglie,destinato alla Sanità un livello di risorse che mai nessun governo aveva destinato. Continueremo a lavorare con determinazione". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 22 ottobre 2024) 10.01 "dei" raggiunti e "consapevole di quanto lavoro ci sia ancora da fare". Così la premiersui primi due anni del suo. Restituita"all'Italia nuova centralità" internazionale."Abbiamo rilanciato crescita economica e occupazione,raggiunto record storici: mai così tanti posti di lavoro stabile, messo in sicurezza i conti dello Stato, difeso il potere d'acquisto delle famiglie,destinato alla Sanità un livello di risorse che mai nessunaveva destinato. Continueremo a lavorare con determinazione".

