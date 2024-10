Formiche.net - La collaborazione con Kazakistan e Uzbekistan passa (anche) dalla ricerca. La ricetta di Bernini

(Di martedì 22 ottobre 2024) Quarantotto accordi tra atenei italiani e uzbeki, centosei accordi diinter-universitaria con il. Bandi dicongiunti e co-finanziati da ciascuno dei Paesi. Il ministero dell’Università e dellaguidato da Anna Mariaha un respiro sempre più internazionale e lo dimostrano le frequenti missioni durante le quali la titolare del dicastero ha sottoscritto gli accordi. Labilaterale tra i Paesi coinvolti spazia su tantissimi argomenti:all’innovazione,ndo per la mobilità studentesca finendo con i percorsi per conseguire il doppio titolo di studio. La chiave di lettura è l’interdisciplinarietà :geologia alla climatologia,ndo per biotecnologie, agritech, creative industrial design.