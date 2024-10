Il Var ha distrutto il calcio e ha creato un altro sport: il telecalcio, per commentatori da studio e da bar (Libero) (Di martedì 22 ottobre 2024) Anche questa mattina Libero scrive delle polemiche che riguardano arbitri e Var. Il quotidiano tenta di capire quali e di chi sono le responsabilità di errori grossolani. Ma tra Var e arbitro di campo è difficile dire chi, di volta in volta, faccia peggio. Ormai i protagonisti del calcio sono arbitri e Var Scrive Libero: “Parlare di calcio è dura perché gli arbitri stanno diventando i protagonisti di ogni partita. La serie A sta diventando una barzelletta mentre Rocchi, capo degli arbitri, minimizza. Il problema è a monte: hanno creato un regolamento che limita lo spazio di giudizio degli arbitri e poi il problema è proprio la disparità di giudizio“. Ilnapolista.it - Il Var ha distrutto il calcio e ha creato un altro sport: il telecalcio, per commentatori da studio e da bar (Libero) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Anche questa mattinascrive delle polemiche che riguardano arbitri e Var. Il quotidiano tenta di capire quali e di chi sono le responsabilità di errori grossolani. Ma tra Var e arbitro di campo è difficile dire chi, di volta in volta, faccia peggio. Ormai i protagonisti delsono arbitri e Var Scrive: “Parlare diè dura perché gli arbitri stanno diventando i protagonisti di ogni partita. La serie A sta diventando una barzelletta mentre Rocchi, capo degli arbitri, minimizza. Il problema è a monte: hannoun regolamento che limita lo spazio di giudizio degli arbitri e poi il problema è proprio la disparità di giudizio“.

