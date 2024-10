Calciomercato.it - Grave episodio all’intervallo: la partita è stata sospesa

(Di martedì 22 ottobre 2024) Decisione presa dall’arbitro dopo un atto violento. L’annuncio del club che ufficializza la sospensione dell’incontro È incredibile, ma non ci sorprende più di tanto, quello che è successo in campo. Anzi, per la precisione al rientro negli spogliatoi. Si tratta di un atto gravissimo che ha portato a una decisione pressoché inevitabile, vale a dire la sospensione della. Arbitro aggredito:– calciomercato.itIl calcio dilettantistico calabrese è ‘scosso’ per quanto accaduto nel match di Prima Categoria tra Real Fabriziese e Promosport Lamezia, incontro valevole per la quarta giornata del Girone C sospeso al termine del primo tempo, con gli ospiti in vantaggio con un netto 3-0.