Formia premia la sostenibilità: recuperati 8.690 kg di olio da cucina esausto nel 2023

La città di Formia ha fatto registrare un risultato eccezionale nella raccolta di olio da cucina esausto. Grazie a un'iniziativa che premia i cittadini per la consegna di olio, sono stati recuperati 8.690 kg di rifiuti che altrimenti avrebbero inquinato. Questo successo è stato celebrato con un riconoscimento ufficiale da parte del consorzio RenOils, dedicato alla raccolta e gestione sostenibile degli oli e grassi vegetali e animali. Scopriamo più nel dettaglio le caratteristiche e i risultati di questa iniziativa innovativa. La campagna "olio per olio" e il suo impatto La campagna "olio per olio" rappresenta un esempio di eccellenza nella gestione dei rifiuti. Il meccanismo incentivante prevede che per ogni 10 litri di olio esausto consegnato all'isola ecologica, il cittadino riceva in cambio un omaggio per la frittura.

