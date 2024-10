Cucinapoli | la Fondazione Isaia celebra al Magnolia l’alleanza tra enogastronomia e sartoria napoletana per la solidarietà 

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Chef stellati e aziende vinicole da tutta la Campania sostengono i progetti dellaper la formazionele a favore dei NEET. E per gli chef e gli ospiti cadeau dai progetti sociali già avviati. La, attiva dal 2018 in ambito sociale e culturale, ha raccolto fondi per 25mila euro in favore di nuovi progetti dedicati ai NEET, nel corso dell’evento “– il gusto dellalità”, che si è svolto lunedì 21 ottobre al. Proprio in questa location hanno messo la loro arte al servizio della solidarietà ben sette chef stellati: Domenico Candela (Grand Hotel Parker’s, Napoli), Gennaro Esposito (La Torre del Saracino), Alfonso laccarino (Don Alfonso 1890), Giuseppe lannotti (Kresios), Maicol Izzo (Piazzetta Milù), Lino Scarallo (Palazzo Petrucci) e Francesco Sposito (Taverna Estia).