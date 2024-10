Coppa del Mondo di Paratriathlon, Tarantello fa il secondo posto con la guida Visaggi (Di martedì 22 ottobre 2024) Torremolinos, 22 ottobre 2024 – E’ arrivata una splendida medaglia d’argento dal Paratriathlon Tricolore. Alla Coppa del Mondo di Staffette Miste gli Azzurri sono saliti sul podio. Francesca Tarantello ha staccato un ottimo secondo posto, insieme alla sua guida Silvia Visaggi nella categoria PTVI. Il racconto della gara – comitatoparalimpico.it Il Team azzurro composto da Giuseppe Romele (categoria PTWC – G.S. Fiamme Azzurre/Pol Disabili Valcamonica) in prima frazione, Francesca Tarantello e la guida Silvia Visaggi (categoria PTVI – Valdigne Triathlon) in seconda, Azzurra Carancini (categoria PTS5 Team Ladispoli Triathlon) in terza e ultima frazione con Michele Pasquazzo (categoria PTS4 – Feniks Team) ha portato gli azzurri in settima posizione nella Mixed Relay World Championships 2024. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Torremolinos, 22 ottobre 2024 – E’ arrivata una splendida medaglia d’argento dalTricolore. Alladeldi Staffette Miste gli Azzurri sono saliti sul podio. Francescaha staccato un ottimo, insieme alla suaSilvianella categoria PTVI. Il racconto della gara – comitatoparalimpico.it Il Team azzurro comda Giuseppe Romele (categoria PTWC – G.S. Fiamme Azzurre/Pol Disabili Valcamonica) in prima frazione, Francescae laSilvia(categoria PTVI – Valdigne Triathlon) in seconda, Azzurra Carancini (categoria PTS5 Team Ladispoli Triathlon) in terza e ultima frazione con Michele Pasquazzo (categoria PTS4 – Feniks Team) ha portato gli azzurri in settima posizione nella Mixed Relay World Championships 2024.

