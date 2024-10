Controlli notturni dei carabinieri della Bassa: nel mirino locali, discoteche, alcol e droga alla guida (Di martedì 22 ottobre 2024) Nella nottata di domenica 20 ottobre, i carabinieri della Compagnia di Legnago hanno svolto un servizio specifico sul territorio di competenza del Comando di Castagnaro, con lo scopo di prevenire, ed eventualmente reprimere, i reati di tipo predatorio o finalizzati al traffico di sostanze Veronasera.it - Controlli notturni dei carabinieri della Bassa: nel mirino locali, discoteche, alcol e droga alla guida Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nella nottata di domenica 20 ottobre, iCompagnia di Legnago hanno svolto un servizio specifico sul territorio di competenza del Comando di Castagnaro, con lo scopo di prevenire, ed eventualmente reprimere, i reati di tipo predatorio o finalizzati al traffico di sostanze

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Anagni. Controlli dei Carabinieri nella Città dei Papi. 23enne del luogo arrestato perché sorpreso a spacciare hashish - 23enne del luogo arrestato perché sorpreso a spacciare hashish sembra essere il primo su Cronache Cittadine. . Controlli dei Carabinieri nella Città dei Papi. Cronache Cittadine ANAGNI – Continuano i controlli da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Anagni, soprattutto nei fine settimana, finalizzati ad L'articolo Anagni. (Cronachecittadine.it)

Frosinone | Ceccano | Torrice. Nel weekend intensificati dai Carabinieri i controlli su strade urbane ed extraurbane - . Cronache Cittadine FROSINONE – Nello scorso weekend i Carabinieri hanno intensificato i controlli sulle strade per aumentare la sicurezza della circolazione e L'articolo Frosinone | Ceccano | Torrice. Nel weekend intensificati dai Carabinieri i controlli su strade urbane ed extraurbane sembra essere il primo su Cronache Cittadine. (Cronachecittadine.it)

Colleferro. Controlli straordinari dei Carabinieri nel fine settimana. Denunciato 46enne per caporalato. Due locali sanzionati - multe per 20mila euro - Denunciato 46enne per caporalato. Due locali sanzionati, multe per 20mila euro sembra essere il primo su Cronache Cittadine. Controlli straordinari dei Carabinieri nel fine settimana. Cronache Cittadine COLLEFERRO – Denunce e sanzioni per violazione delle norme igienico sanitarie e sulla sicurezza dei luoghi del lavoro, multe per L'articolo Colleferro. (Cronachecittadine.it)