Ilrestodelcarlino.it - Caos idraulico, l’analisi del geologo Antolini: "Impossibili casse di espansione a monte"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Per casi come quello del Ravone, "la soluzione non è quella di creare delledi, perché non c’è lo spazio per creare particolari e importanti strutture di contenimento". Paride, presidente dell’Ordine dei geologi dell’Emilia-Romagna, mette sotto la lente di ingrandimento la proposta del sindaco Lepore. "Il Ravone è un torrente e alla sua origine non ha gli spazi per ospitare una cassa di– spiega–. Sicuramente, però, si possono attuare interventi per rallentare il deflusso dell’acqua, come le briglie, o altri interventi di ingegneria naturalistica volti sempre al rallentamento del deflusso dell’acqua verso la città".