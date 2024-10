Verona, indagato poliziotto che ha sparato e ucciso Moussa Diarra (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - indagato per eccesso colposo di legittima difesa il poliziotto che ha causato la morte di Moussa Diarra, il giovane che a Verona aveva aggredito alcuni agenti nella zona della stazione veronese. "Sono personalmente a disposizione per la tutela morale, legale e ogni forma di assistenza per l'agente della Polizia di Stato", afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, sottolineando che a lui "va dato ogni tipo di sostegno”. Il 26enne, originario del Mali, è stato ucciso dall'agente che ha risposto all'aggressore armato di coltello esplodendo tre colpi di arma da fuoco , uno dei quali l'ha colpito al petto. Il ragazzo, durante la notte, era stato autore di una serie di danneggiamenti e violenze. Liberoquotidiano.it - Verona, indagato poliziotto che ha sparato e ucciso Moussa Diarra Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (Adnkronos) -per eccesso colposo di legittima difesa ilche ha causato la morte di, il giovane che aaveva aggredito alcuni agenti nella zona della stazione veronese. "Sono personalmente a disposizione per la tutela morale, legale e ogni forma di assistenza per l'agente della Polizia di Stato", afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, sottolineando che a lui "va dato ogni tipo di sostegno”. Il 26enne, originario del Mali, è statodall'agente che ha risposto all'aggressore armato di coltello esplodendo tre colpi di arma da fuoco , uno dei quali l'ha colpito al petto. Il ragazzo, durante la notte, era stato autore di una serie di danneggiamenti e violenze.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Poliziotto indagato per eccesso colposo di legittima difesa dopo la sparatoria a Verona - Ultimo aggiornamento il 21 Ottobre 2024 da Sara Gatti Facebook WhatsApp Twitter . Renzi ha evidenziato come le affermazioni di Salvini possano facilmente alimentare pregiudizi nei confronti della comunità migrante, sottolineando la responsabilità dei politici nell’evitare dichiarazioni che possano scatenare reazioni violente o xenofobe da parte dell’opinione pubblica. (Gaeta.it)

Verona - indagato il poliziotto della Polfer che ha sparato uccidendo Diarra Moussa. Era stato aggredito con un coltello - Secondo le prime indagini solo uno dei proiettili ha raggiunto il giovane, in pieno petto, ed è risultato fatale. Lì incontra due poliziotti, che stanno rilevando uno scontro tra due motorini. L’iscrizione nel registro per il poliziotto, atto dovuto per consentirgli di nominare periti per accertamenti forensi, è data anche dalla volontà di approfondire se ci sia invece stato un superamento dei ... (Open.online)

Verona - indagato l'agente Polfer che ha sparato e ucciso Moussa Diarra - Il quadro nel quale procede l'indagine, si apprende da fonti giudiziarie, è la legittima difesa da parte del poliziotto.  Si vuole però accertare se vi sia stato o meno un superamento di questo perimetro. L'agente della Polfer, che ieri mattina, alla stazione di Verona, ha sparato, uccidendolo, a un migrante 26enne del Mali, Diarra Moussa, che lo stava aggredendo con un coltello, ora è stato ... (Tg24.sky.it)