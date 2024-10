Ilgiorno.it - "Un foulard per ribaltare il mondo". I ragazzi autistici scrivono ai ministri

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Uncontro la discrimionazione, per far capire e dimostrare che anche loro hanno diritto a uno spazio attivo nella società. Hanno scritto al ministro idell’Associazione Facciavista, una lettera aperta che hanno o fatto pervenire aidel G7 Disabilità e Inclusione in occasione della consegna dei lorosimbolici. "Riteniamo che questa occasione - fanno sapere - sia fondamentale per porre l’attenzione sui temi dell’inclusione, dei diritti delle persone con disabilità e del loro pieno coinvolgimento nella società". Di seguito pubblichiamo il testo della lettera, "che speriamo possa stimolare riflessioni e dibattiti sul ruolo che la politica internazionale può giocare nel garantire unpiù inclusivo per tutti": "Viviamo strani giorni e quando il gioco si fa strano, gli strani iniziano a giocare. Eccoci.