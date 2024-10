Lanazione.it - Toti, lavori socialmente utili al Parco di Montemarcello: dovrà scontare 1500 ore

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La Spezia, 21 ottobre 2024 – Un lavoro di studio e ricerca aldiMagra vara oppure di volontariato all’ospedale genovese San Martino. Alla fine di questo mese è fissata l’udienza in Tribunale a Genova per definire l’accordo con la Procura della pena di due anni e un mese per i reati di corruzione impropria e finanziamento illecito che l’ex governatore Giovannisconterà attraverso 1.500 ore di. I pm Luca Monteverde e Federico Manotti hanno accettato la proposta e ora spetta al giudice Matteo Buffoni la decisione finale. Intanto nell’attesa della definizione l’ex presidente di Regione Liguria attraverso il suo legale Stefano Savi ha indicato le due soluzioni per poter svolgere le ore di pubblicatà. La prima opzione è stata la sede delnaturale regionale diMagra Vara di via Paci a Sarzana.