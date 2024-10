Stagione finita per Naomi Osaka | costretta allo stop per un infortunio alla schiena

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Ladia causa di un. Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo Wta 250 di Hong Kong, in programma la prossima settimana e al quale la giapponese aveva programmato di partecipare. Salterà quindi anche le Finals di Billie Jean King, in programma a Malaga dal 13 al 20 novembre, nelle quali il Giappone incontra la Romania. Attuale numero 56 nel ranking Wta,è rientrata nel circuito a gennaio dopo una lunga pausa in cui ha anche dateluce una figlia.perper unSportFace.