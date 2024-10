Savino Del Bene show. Perugia si arrende (Di lunedì 21 ottobre 2024) Savino DEL Bene 3 BARTOCCINI-MC Perugia 0 Savino DEL Bene: Magnani (L2) ne, Herbots 7, Castillo (L1), Ruddins 8, Kotikova ne, Ognjenovic ne, Bajema 2, Graziani ne, Nwakalor 7, Carol 4, Baijens, Antropova 27, Mingardi ne, Gennari 3. All.: Gaspari. Perugia VOLLEY: Gryka 5, Traballi ne, Orlandi, Sirressi (L1), Pecorari, Ricci 1, Recchia (L2), Bartolini, Cogliandro ne, Cekulaev, Németh 16, Gardini 4, Rastelli 1, Ungureanu 4. All.: Giovi. Arbitri: Armandola - Boris Parziali: 25-15, 25-21, 25-15 FIRENZE - Ottima la prima di Marco Gaspari neocoach della Savino Del Bene. Nella terza giornata di A1, davanti a 2.300 spettatori, la squadra biancoblù ha stravinto contro la neopromossa Perugia. Lanazione.it - Savino Del Bene show. Perugia si arrende Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)DEL3 BARTOCCINI-MCDEL: Magnani (L2) ne, Herbots 7, Castillo (L1), Ruddins 8, Kotikova ne, Ognjenovic ne, Bajema 2, Graziani ne, Nwakalor 7, Carol 4, Baijens, Antropova 27, Mingardi ne, Gennari 3. All.: Gaspari.VOLLEY: Gryka 5, Traballi ne, Orlandi, Sirressi (L1), Pecorari, Ricci 1, Recchia (L2), Bartolini, Cogliandro ne, Cekulaev, Németh 16, Gardini 4, Rastelli 1, Ungureanu 4. All.: Giovi. Arbitri: Armandola - Boris Parziali: 25-15, 25-21, 25-15 FIRENZE - Ottima la prima di Marco Gaspari neocoach dellaDel. Nella terza giornata di A1, davanti a 2.300 spettatori, la squadra biancoblù ha stravinto contro la neopromossa

