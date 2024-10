Iltempo.it - Quando design e arredo urbano sono innovativi

(Di lunedì 21 ottobre 2024) In occasione della serie di eventi istituzionali ospitati da Pescara, tra cui il G7 Ministeriale, Treddy e AZ hanno realizzato quello che possiamo oggi considerare lo stato dell'arte delfunzionale e della sostenibilità nell'. La città adriatica, per accogliere al meglio questa serie di incontri, si veste di nuovo e completa il già rinnovato centro cittadino con una serie di sedute di diverse forme e dimensioni, interamente stampate in 3D, in una logica di economia circolare e a km0. Tramite stampa roboticastate così realizzate le migliori espressioni pratiche dele dello stile. Le sedute, i loro nomi, richiamano le tre sirene Partenope, Ligea e Leucosia, a simboleggiare la tensione evocativa e suadente di qualcosa che irresistibilmente attrae verso di sé, in questo caso per geometrie inusuali eppure accoglienti, curve che catturano gli occhi.