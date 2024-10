Oliveto Citra, 44enne condannato a 9 mesi per furto d’acqua (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un 44enne di Oliveto Citra è stato condannato definitivamente a 9 mesi di reclusione e a una multa di 200 euro per danneggiamento del contatore e furto d’acqua. La Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla difesa, confermando la responsabilità dell’uomo e riconoscendo il reato come aggravato. La sentenza L’imputato aveva contestato la validità del contratto con la proprietaria della struttura e la sua qualifica di “gestore”, mettendo in dubbio la genuinità della sua firma e la data del contratto di sublocazione. Tuttavia, i giudici hanno ritenuto rilevanti i fatti emersi, tra cui la presenza dell’uomo sul posto al momento dell’accertamento, respingendo qualsiasi violazione di legge. Segui ZON.IT su Google News. Zon.it - Oliveto Citra, 44enne condannato a 9 mesi per furto d’acqua Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Undiè statodefinitivamente a 9di reclusione e a una multa di 200 euro per danneggiamento del contatore e. La Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla difesa, confermando la responsabilità dell’uomo e riconoscendo il reato come aggravato. La sentenza L’imputato aveva contestato la validità del contratto con la proprietaria della struttura e la sua qualifica di “gestore”, mettendo in dubbio la genuinità della sua firma e la data del contratto di sublocazione. Tuttavia, i giudici hanno ritenuto rilevanti i fatti emersi, tra cui la presenza dell’uomo sul posto al momento dell’accertamento, respingendo qualsiasi violazione di legge. Segui ZON.IT su Google News.

