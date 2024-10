Milan, attacco tremendo a Rafael Leao: colpo durissimo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Milan vince contro l’Udinese, ma Rafael Leao subisce ancora una volta delle critiche dopo 90? passati in panchina: cosa succede Il Milan ha vinto la partita contro l’Udinese per 1-0 portando a casa tre punti importantissimi dopo la pessima sconfitta sul campo della Fiorentina. Non era semplice, anche perché i rossoneri hanno subito l’espulsione di Reijnders che ha indubbiamente condizionato la prestazione. Tuttavia, un grande spirito di sacrificio e l’attitudine a unirsi tutti insieme ha portato al risultato voluto da Fonseca. Fonseca è stato il più discusso in queste due settimane nell’ambiente Milan. L’allenatore portoghese ha ricevuto diverse critiche per il gioco dei rossoneri, i tanti gol subiti e i pochi punti fatti. Tvplay.it - Milan, attacco tremendo a Rafael Leao: colpo durissimo Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ilvince contro l’Udinese, masubisce ancora una volta delle critiche dopo 90? passati in panchina: cosa succede Ilha vinto la partita contro l’Udinese per 1-0 portando a casa tre punti importantissimi dopo la pessima sconfitta sul campo della Fiorentina. Non era semplice, anche perché i rossoneri hanno subito l’espulsione di Reijnders che ha indubbiamente condizionato la prestazione. Tuttavia, un grande spirito di sacrificio e l’attitudine a unirsi tutti insieme ha portato al risultato voluto da Fonseca. Fonseca è stato il più discusso in queste due settimane nell’ambiente. L’allenatore portoghese ha ricevuto diverse critiche per il gioco dei rossoneri, i tanti gol subiti e i pochi punti fatti.

