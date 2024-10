Maltempo a Pesaro, il cavalcaferrovia della Statale apertò a metà. Crolla pino, chiuso viale XXIV Maggio. Evacuati i pazienti da Oncologia (Di lunedì 21 ottobre 2024) Pesaro Smottamenti e alberi caduti per il Maltempo, continuano i disagi. Riaperto a metà il cavalcaferrovia della SS16 che era stato chiuso per una frana. Si marcia a una corsia in Corriereadriatico.it - Maltempo a Pesaro, il cavalcaferrovia della Statale apertò a metà. Crolla pino, chiuso viale XXIV Maggio. Evacuati i pazienti da Oncologia Leggi tutta la notizia su Corriereadriatico.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)Smottamenti e alberi caduti per il, continuano i disagi. Riaperto ailSS16 che era statoper una frana. Si marcia a una corsia in

Maltempo a Pesaro - il cavalcaferrovia della Statale resta ancora chiuso. Crolla pino - chiuso viale XXIV Maggio. Evacuati i pazienti da Oncologia - PESARO Smottamenti e alberi caduti per il maltempo, continuano i disagi. Rimane chiuso il cavalcaferrovia della SS16 anche per oggi a causa di una frana. In attesa che si possa ricondurre la... (Corriereadriatico.it)

Maltempo in Marche : Pesaro e Provincia in Emergenza Dopo Forti Piogge e Frane - Ultimo aggiornamento il 20 Ottobre 2024 da Sara Gatti Facebook WhatsApp Twitter . Criticità e Danni a Pesaro e Senigallia Le piogge abbondanti hanno determinato una vera e propria corsa contro il tempo per le autorità, con specifiche problematiche riscontrate nella zona di Pesaro e Senigallia. (Gaeta.it)

Maltempo a Pesaro - chiuso il cavalcaferrovia della statale 16 per una frana - "Nelle prossime ore faremo la conta dei danni, nel frattempo procedono gli interventi per liberare le strade", informa Biancani che ringrazia protezione Civile, vigili del Fuoco e forze dell'ordine, centro Operativo Comunale e provinciale, Anas, al lavoro per ore. Le zone più critiche sono state quella di Montegranaro, Muraglia e Loreto, dove il sottopasso di via De Gasperi è stato chiuso per ... (Ilrestodelcarlino.it)