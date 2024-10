Lombardia | Assolombarda ' pil pro capite 48 175 euro pil complessivo 4806 mld'

Lombardia: Assolombarda, 'pil pro capite 48.175 euro, pil complessivo 480,6 mld' (Di lunedì 21 ottobre 2024) Milano, 21 ott (Adnkronos) - La media del pil pro capite della Lombardia si attesta a 48.175 euro, posizionandola al 9° posto a livello europeo, a pari merito con la Finlandia (49.000 euro), poco sotto la Germania (49.520 euro) e sopra la Francia (41.330 euro). È quanto emerge dal rapporto "I primati di un territorio motore d'europa" redatto da Assolombarda. Nono posto anche per quanto riguarda il pil complessivo, pari a 480,6 miliardi, sotto l'Irlanda (510 miliardi) e sopra l'Austria (478,2 miliardi). Liberoquotidiano.it - Lombardia: Assolombarda, 'pil pro capite 48.175 euro, pil complessivo 480,6 mld' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Milano, 21 ott (Adnkronos) - La media del pil prodellasi attesta a 48.175, posizionandola al 9° posto a livellopeo, a pari merito con la Finlandia (49.000), poco sotto la Germania (49.520) e sopra la Francia (41.330). È quanto emerge dal rapporto "I primati di un territorio motore d'pa" redatto da. Nono posto anche per quanto riguarda il pil, pari a 480,6 miliardi, sotto l'Irlanda (510 miliardi) e sopra l'Austria (478,2 miliardi).

