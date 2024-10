La nuova Porsche Macan prende vita: tutte le novità della "tigre elettrica" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il suv della casa di Stoccarda combina prestazioni avanzate, design sofisticato e tecnologie innovative, offrendo una soluzione per ogni esigenza di guida Ilgiornale.it - La nuova Porsche Macan prende vita: tutte le novità della "tigre elettrica" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il suvcasa di Stoccarda combina prestazioni avanzate, design sofisticato e tecnologie innovative, offrendo una soluzione per ogni esigenza di guida

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Prova su strada della nuova Porsche Macan Elettrica - sportiva con due anime - Due giorni molto intensi alla guida della rivoluzione elettrica di casa Porsche, abbiamo provato i due modelli Quattro e Turbo che rispondono a clienti molto diversi... Leggi tutto . (Dmove.it)

Scopri la Nuova Porsche Macan : La Rivoluzione Elettrica che Cambierà il Mondo dei SUV! - ] <p>The post Scopri la Nuova Porsche Macan: La Rivoluzione Elettrica che Cambierà il Mondo dei SUV! first appeared on MondoUomo. </p> . it. Indice Primo Contatto: Design e Prime Impressioni. . Quando la nuova Porsche Macan elettrica è [. Prestazioni, autonomia e sensazioni di guida di un SUV che promette di cambiare le regole del gioco. (Mondouomo.it)

Nuova Porsche 911 Carrera GTS - le 10 cose da sapere - La nuova Porsche 911 Carrera GTS è disponibile nelle versioni Coupé, Cabriolet e Targa con trazione posteriore e integrale. Prezzi a partire da 177.518 euro. (Ilgiornale.it)