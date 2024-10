Kvaratskhelia-Napoli, incontro nei prossimi giorni. Kvara chiede 8 milioni (Di Marzio) (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nonostante abbia un contratto con il Napoli fino al 2027, il futuro in azzurro di Khvicha Kvaratskhelia è ancora tutto da scrivere. Nei prossimi giorni un nuovo incontro tra gli agenti di Kvaratskhelia e il Napoli Come riportato da Gianluca Di Marzio: Il Napoli, già lo scorso giugno ha offerto al calciatore 5 milioni con bonus, in modo tale da raggiungere facilmente i 6. Anche in questo momento, le cifre messe sul tavolo sono sostanzialmente quelle, vale a dire 5/6 milioni togliendo qualche bonus e aggiungendolo, invece, alla parte fissa. La richiesta del calciatore è di 8 milioni. Una proposta che il Napoli non intende accettare. Le parti comunque sono sempre in contatto e probabilmente si rivedranno prima – o dopo – la sfida contro il Lecce (in programma il 26 ottobre) per un ulteriore faccia a faccia decisivo. Il contratto del calciatore scade nel 2027. Ilnapolista.it - Kvaratskhelia-Napoli, incontro nei prossimi giorni. Kvara chiede 8 milioni (Di Marzio) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nonostante abbia un contratto con ilfino al 2027, il futuro in azzurro di Khvichaè ancora tutto da scrivere. Neiun nuovotra gli agenti die ilCome riportato da Gianluca Di: Il, già lo scorso giugno ha offerto al calciatore 5con bonus, in modo tale da raggiungere facilmente i 6. Anche in questo momento, le cifre messe sul tavolo sono sostanzialmente quelle, vale a dire 5/6togliendo qualche bonus e aggiungendolo, invece, alla parte fissa. La richiesta del calciatore è di 8. Una proposta che ilnon intende accettare. Le parti comunque sono sempre in contatto e probabilmente si rivedranno prima – o dopo – la sfida contro il Lecce (in programma il 26 ottobre) per un ulteriore faccia a faccia decisivo. Il contratto del calciatore scade nel 2027.

Napoli - De Laurentiis su Kvaratskhelia : “Se non rinnova? Non ce ne siamo mai fatti un problema” - Dopo la telenovela Osimhen, si rischia di vivere un’altra storia travagliata anche per quanto riguarda il calciatore georgiano, al momento in scadenza nel 2027 ma da tempo interessatoa firmare un rinnovo a cifre più elevate. Il Napoli è partito alla grande in questa stagione sotto la guida di Antonio Conte, ma fuori dal campo tiene ancora banco il rinnovo di Kvicha Kvaratskhelia. (Sportface.it)

Napoli - fissato l’appunto con l’entourage di Kvaratskhelia. Ai primi di novembre incontro decisivo - net. . Napoli, il prossimo mese appuntamento per il rinnovo di Kvaratskhelia Il Napoli incontrerà a breve l’entourage di Khvicha Kvaratskhelia, oggetto della discussione sarà sicuramente il … L'articolo Napoli, fissato l’appunto con l’entourage di Kvaratskhelia. di novembre incontro decisivo proviene. (Forzazzurri.net)

