Influenza aviaria negli Usa colpita anche la California | 13 persone infettate Ancora in corso i test sul misterioso caso del Missouri

L'Influenza aviaria è arrivata in California e lo scorso 18 ottobre i Cdc (Centers for Disease Control and Prevention) hanno chiarito che i casi umani ufficiali ormai sono 13, quasi la metà dei 27 casi riscontrati negli Usa (Texas, Colorado, Michigan, Missouri) a partire da aprile 2024. Tutti casi che hanno nel contatto con i bovini da latte o l'esposizione a pollame infetto da H5N1 l'origine dell'infezione. Tranne il quello del Missouri considerato il primo senza contatto con gli animali, anche se si è Ancora in attesa dei test da diverse settimane. Come in precedenza anche le infezioni in California si sono verificati in lavoratori delle aziende lattiero-casearie nelle fattorie interessate. persone, che poi come informa il bollettino, "hanno tutti descritto sintomi lievi, molti con arrossamento degli occhi o secrezione (congiuntivite)".

