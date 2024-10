Incidente sul lavoro a Briga Novarese: operaio di 24 anni grave (Di lunedì 21 ottobre 2024) grave Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 21 ottobre.Per cause ancora da chiarire un operaio di 24 anni è caduto da un'altezza di 7 metri. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che lo ha trasportato prima all'ospedale di Borgomanero e poi, in elicottero Novaratoday.it - Incidente sul lavoro a Briga Novarese: operaio di 24 anni grave Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)sulnel primo pomeriggio di oggi, lunedì 21 ottobre.Per cause ancora da chiarire undi 24è caduto da un'altezza di 7 metri. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che lo ha trasportato prima all'ospedale di Borgomanero e poi, in elicottero

Incidente sul lavoro : operaio 62enne cade da tetto e muore - . Un operaio di 62 anni è morto questa mattina precipitando dal tetto sui cui stava lavorando a San Sicario, nel Torinese. A quanto si apprende l’uomo stava effettuando dei lavori per una ditta di telecomunicazioni, nel borgo della cittadina in Alta in Val di Susa, ed è precipitato per cause ancora da accertare. (Imolaoggi.it)

Incidente sul lavoro - operaio muore cadendo dal tetto - A quanto si apprende l'uomo stava effettuando dei lavori per una ditta di telecomunicazioni, nel borgo della cittadina in Alta in Val di Susa, ed è precipitato per cause ancora da accertare. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Cesana, gli ispettori Spresal e i sanitari della Croce Verde di Villastellone. (Quotidiano.net)

Tragedia a San Sicario : operaio di 62 anni muore in un incidente sul lavoro - Oltre ai carabinieri che stanno coordinando le indagini, gli ispettori Spresal sono intervenuti per effettuare un sopralluogo sul cantiere e analizzare le condizioni di sicurezza in cui lavorava l’operaio. L’incidente sul lavoro e il contesto Nella mattinata di oggi, un operaio di 62 anni stava eseguendo lavori di manutenzione e installazione per una ditta di telecomunicazioni in una zona ... (Gaeta.it)