Guasto ai radar di terra: 5 voli dirottati, 12 cancellati e ritardi all'aeroporto di Orio (Di lunedì 21 ottobre 2024) Bergamo. Un Guasto al sistema operativo della gestione dei dati della sala radar di Enav a Milano nel pomeriggio di domenica 20 ottobre ha causato pesanti disguidi al traffico aereo nel Nord Ovest d'Italia. Anche lo scalo di Orio al Serio, il Caravaggio, ha subito 5 voli dirottati, dodici cancellati e decine in ritardo. Numeri che vanno moltiplicati ai disagi per migliaia di passeggeri in transito da e per l'aeroporto di Bergamo. Il Caravaggio non è stato il solo aeroporto ha subire ritardi, dirottamenti e cancellazioni. Anche gli aeroporto di Linate e Malpensa, oltre a Torino e Genova sono stati colpiti da un problema di natura tecnica dovuto ad un'avaria al sistema operativo dei radar di terra. Cinque i voli per Bergamo che sono stati dirottati, tutti tra le 17,20 e le 18.

