Giubileo, San Lorenzo ribadisce il no alla tensostruttura per senza dimora. Con l'appoggio del municipio (Di lunedì 21 ottobre 2024) Non conosce tregua la battaglia di San Lorenzo contro la possibile tensostruttura per senza dimora prevista per il Giubileo. Anche durante l'ultima assemblea pubblica, molto partecipata, i residenti (anche di altri quartieri) e i commercianti hanno ribadito la contrarietà , supportati dal Romatoday.it - Giubileo, San Lorenzo ribadisce il no alla tensostruttura per senza dimora. Con l'appoggio del municipio Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Non conosce tregua la battaglia di Sancontro la possibileperprevista per il. Anche durante l'ultima assemblea pubblica, molto partecipata, i residenti (anche di altri quartieri) e i commercianti hanno ribadito la contrarietà , supportati dal

