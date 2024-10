Ilfattoquotidiano.it - F1, Leclerc-Sainz e una doppietta che mancava da 18 anni negli Usa. Ecco perché l’obiettivo Costruttori per la Ferrari è ancora possibile

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Una notte dalle tinte rosse, una(l’87esima della storia del Cavallino) arrivata quasi con una tranquillità disarmante dopo una super partenza. Non male per il team principal Frédéric Vasseur, che nel suo primo “vero” anno con la— l’anno scorso la SF- 23 era stata progettata dall’ex Mattia Binotto — aveva già trovato l’uno-due con i suoi piloti in Australia. Allora, però, c’era un Verstappen finito fuori subito, con i freni in fiamme maa bordo di una Red Bull dominatrice. In Texas no, la storia è ben diversa e ha toni rassicuranti per il team di Maranello, in grado di dettare già un super ritmo dall’unica sessione libera del venerdì su una pista che alla vigilia non era del tutto adatta alle caratteristiche della vettura. Motivo per il quale, dunque, anchealtri GP potrà essere competitiva.