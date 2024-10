Esondazioni e nubifragi in Emilia: la situazione critica nel Bolognese richiede interventi urgenti (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La pianura Emiliana ha affrontato un weekend di violente Esondazioni e nubifragi, con gravi ripercussioni soprattutto sulla provincia di Bologna. Le intense precipitazioni, calibrate in millimetri da record, hanno causato danni ingenti e allagamenti diffusi, complicando ulteriormente la già delicata gestione del territorio. A confermarlo è stato il bollettino della Regione, che evidenzia i problemi in corso e l’urgenza di azioni correttive. La situazione critica degli argini In particolare, il Bolognese è stato colpito in modo significativo, richiedendo interventi immediati per il ripristino degli argini danneggiati. Le piogge torrenziali hanno compromesso la stabilità di diverse strutture di contenimento dell’acqua, rendendo necessarie operazioni di monitoraggio e ripristino. Gaeta.it - Esondazioni e nubifragi in Emilia: la situazione critica nel Bolognese richiede interventi urgenti Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La pianurana ha affrontato un weekend di violente, con gravi ripercussioni soprattutto sulla provincia di Bologna. Le intense precipitazioni, calibrate in millimetri da record, hanno causato danni ingenti e allagamenti diffusi, complicando ulteriormente la già delicata gestione del territorio. A confermarlo è stato il bollettino della Regione, che evidenzia i problemi in corso e l’urgenza di azioni correttive. Ladegli argini In particolare, ilè stato colpito in modo significativo,ndoimmediati per il ripristino degli argini danneggiati. Le piogge torrenziali hanno compromesso la stabilità di diverse strutture di contenimento dell’acqua, rendendo necessarie operazioni di monitoraggio e ripristino.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Allerta meteo in Lombardia - domani la fase critica : rischio esondazioni e nubifragi - È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. Per questo la Protezione civile ha diramato un’allerta meteo arancione – il terzo grado di gravità su quattro – dalle ore 21. Non si deve camminare vicino a fiumi, torrenti o canali, poiché potrebbero esondare improvvisamente. (Ilgiorno.it)

Allerta meteo nel Centro-Nord : nubifragi e allagamenti. Scuole chiuse in Liguria e Toscana - rischio esondazioni a Milano - Disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Queste le parole dell’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone che ha tracciato il punto della situazione rispetto all’allerta meteo arancione, scattata alle 22 di lunedì sul centro e levante ligure. Il quadro – che si profila nelle prossime ore – è serio e potenzialmente pericoloso. (Ilfattoquotidiano.it)

Notte di paura in Emilia Romagna : nubifragio ed esondazioni - scuole chiuse a Bologna - “Stiamo affrontando una situazione di emergenza estrema. “Abbiamo decine di persone evacuate”, dice Jader Dardi, sindaco di Modigliana, a Fuori dal coro. Vi chiediamo la massima collaborazione: seguite scrupolosamente le indicazioni per la vostra sicurezza e quella di tutti”, chiosa. La situazione viene monitorata in ampie zone della regione, dove scatta l’allerta meteo rossa. (Secoloditalia.it)