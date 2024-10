Emergenza idrica e cambiamenti climatici: le Marche avviano una riforma alla gestione del territorio (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche, ha lanciato un appello durante la seconda giornata del Festival delle Regioni a Bari, esprimendo la necessità di rendere strutturale l’Emergenza legata alla gestione delle risorse idriche e dei corsi d’acqua. Secondo Acquaroli, l’attuale approccio emergenziale è insufficiente per affrontare i bisogni delle amministrazioni locali, che spesso si trovano bloccate da procedure burocratiche lunghe e complesse. Questo accade principalmente in contesti in cui si attende a lungo prima di poter procedere con interventi significativi. L’obiettivo è quello di consentire ai comuni di operare in modo tempestivo e efficace, soprattutto in situazioni di Emergenza. Gaeta.it - Emergenza idrica e cambiamenti climatici: le Marche avviano una riforma alla gestione del territorio Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Francesco Acquaroli, presidente della Regione, ha lanciato un appello durante la seconda giornata del Festival delle Regioni a Bari, esprimendo la necessità di rendere strutturale l’legatadelle risorse idriche e dei corsi d’acqua. Secondo Acquaroli, l’attuale approccio emergenziale è insufficiente per affrontare i bisogni delle amministrazioni locali, che spesso si trovano bloccate da procedure burocratiche lunghe e complesse. Questo accade principalmente in contesti in cui si attende a lungo prima di poter procedere con interventi significativi. L’obiettivo è quello di consentire ai comuni di operare in modo tempestivo e efficace, soprattutto in situazioni di

Maltempo in Marche : Pesaro e Provincia in Emergenza Dopo Forti Piogge e Frane - Il primo cittadino ha sottolineato l’importanza della rapidità degli interventi e della collaborazione tra le varie autorità per mitigare i danni e garantire la sicurezza dei cittadini. Anche nelle province limitrofe di Fermo e Macerata si sono registrati interventi per alberi caduti in strade pubbliche, dimostrando una diffusione del problema oltre i confini della provincia di Pesaro. (Gaeta.it)

Maltempo nelle Marche : inondazioni e smottamenti costringono a interventi di emergenza - Gli eventi degli ultimi giorni mettono in luce la necessità di strategie di gestione delle emergenze più efficaci, in grado di affrontare situazioni critiche e proteggere i cittadini. Previsioni meteo e prospettive future Mentre le squadre di emergenza continuano il loro lavoro, le previsioni meteorologiche non sembrano indicare un immediato miglioramento. (Gaeta.it)

Il governo delibera lo stato di emergenza in Emilia-Romagna e Marche e stanzia 24 milioni. Priolo : “Non sono sufficienti” - “È ovvio che quello che ci serve lo sapremo in questa settimane”, ha spiegato in un punto stampa sull’alluvione. L'articolo Il governo delibera lo stato di emergenza in Emilia-Romagna e Marche e stanzia 24 milioni. Fondi che però, secondo la presidente facente funzioni dell’Emilia-Romagna, Irene Priolo, sono “un punto di partenza” ma certamente “non sufficienti“. (Ilfattoquotidiano.it)