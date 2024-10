Quotidiano.net - Dimentica 39 anni di vita dopo essere stato investito. L’incredibile storia di Luciano D’Adamo

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ottobre 2024 – Unache sembra quella di un film, uno di quelli drammatici anche se non struggenti, che vedono il protagonista – un uomo di mezza età, solitamente – perdere la memoria e ritrovarsi improvvisamente un ragazzino nel corpo di un adulto. Ma questa volta è la verità: il protagonista si chiama, 68, vive a Roma, e nel 2019 ha subito un incidente stradale che gli ha fattore i precedenti 39di. A raccontarne laè Il Messaggero. Niente matrimonio, niente figli, l’unico lavoro quello di quando aveva 24, all’aeroporto di Fiumicino. Questo è ciò cheaveva in mente quando si è risvegliato in ospedale. Il ricordo dic’era, ma non corrispondeva alla realtà: non era successo nel 1980 a Monte Mario, ma nel 2019 in via delle Fornaci.