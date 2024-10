Dal clima alla biodiversità, al via la 40esima spedizione italiana di ricerca in Antartide (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Con l’arrivo del primo gruppo di tecnici presso la stazione Mario Zucchelli sul promontorio di Baia Terra Nova, è iniziata la 40esima spedizione italiana in Antartide, che fino a febbraio 2025 vedrà impegnati 140 tra ricercatori, ricercatrici e tecnici in progetti di glaciologia, climatologia, sismologia, geomagnetismo e biodiversità. Le missioni italiane in Antartide, L'articolo Dal clima alla biodiversità, al via la 40esima spedizione italiana di ricerca in Antartide proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Con l’arrivo del primo gruppo di tecnici presso la stazione Mario Zucchelli sul promontorio di Baia Terra Nova, è iniziata lain, che fino a febbraio 2025 vedrà impegnati 140 tratori,trici e tecnici in progetti di glaciologia,tologia, sismologia, geomagnetismo e. Le missioni italiane in, L'articolo Dal, al via ladiinproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dal clima alla biodiversità, al via la 40esima spedizione italiana di ricerca in Antartide - Fino a febbraio 2025, saranno impegnati 140 tra ricercatori, ricercatrici e tecnici in progetti di glaciologia, climatologia, sismologia, geomagnetismo e biodiversità ... (adnkronos.com)

ANTARTIDE, ENEA: AL VIA LA 40ESIMA SPEDIZIONE ITALIANA DI RICERCA (1) - Roma, 21 ott - Con l’arrivo del primo gruppo di tecnici presso la stazione Mario Zucchelli sul promontorio di Baia Terra Nova, è iniziata la 40a spedizione italiana in Antartide, che fino a febbraio 2 ... (9colonne.it)

La rompighiaccio Laura Bassi partita per l'Antartide - Salpata in questi giorni verso la nuova Zelanda, dove arriverà a fine novembre passando per il Canale di Panama, dopo 50 giorni di navigazione. La nave inizierà poi il suo viaggio verso l'Antartide il ... (triesteprima.it)