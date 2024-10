Ciclismo su pista il ct Villa | Fatto un bel Mondiale Ganna nel 2025 si dedicherà più alla strada

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) All’indomani della conclusione dei Mondiali, il ct delsuMarcoè stato ospite di Radio Anch’Io Sport su Rai Radio 1. “Guardo sempre il bicchiere mezzo pieno. Abbiamoun bel, mi dispiace per la caduta del quartetto dove si poteva andare a medaglia, a un giro e mezzo dfine eravamo in tabella per il terzo posto. Ma sono contento anche dei quarti posti”, ha analizzato il ct, che poi si è soffermato più in generale sul momento delitaliano: “Adesso è uno sport più difficile e competitivo, si è aperto a tante nazioni e non è facile raggiungere certi risultati. Siamo in tanti che dobbiamo dividerci le fette della torta. È vero che da tempo non vinciamo i Mondiali su, però non è che siamo spariti, basti guardare il terzo posto di Ciccone al Giro di Lombardia, anzi il secondo posto degli umani se consideriamo Pogacar”.