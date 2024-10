Chi è Claudio Gioè, volto di Mike Bongiorno nella serie Rai. Una ex famosa nella sua vita privata (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ottobre 2024 – Palermitano, classe ’75, tra gli attori più apprezzati della scena televisiva e cinematografica italiana, il volto di Claudio Gioè è per il grande pubblico televisivo associato alla serie Makàri, che ha ottenuto tanto successo sul palinsesto Rai. La carriera dell’attore è in continua ascesa, ed è ora il protagonista della miniserie Mike, dedicata alla figura intramontabile di Mike Bongiorno. La serie, in onda su Rai1 il 21 e 22 ottobre 2024, celebra il centenario della nascita di uno dei personaggi più iconici della televisione italiana, raccontando la sua carriera e il suo impatto sul piccolo schermo. Ma chi è Claudio Gioè? Siciliano di Palermo, nato il 27 gennaio 1975, Claudio Gioè, sin dai suoi esordi ha dimostrato una versatilità rara, capace di passare con disinvoltura dai ruoli drammatici a quelli più leggeri. Quotidiano.net - Chi è Claudio Gioè, volto di Mike Bongiorno nella serie Rai. Una ex famosa nella sua vita privata Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ottobre 2024 – Palermitano, classe ’75, tra gli attori più apprezzati della scena televisiva e cinematografica italiana, ildiè per il grande pubblico televisivo associato allaMakàri, che ha ottenuto tanto successo sul palinsesto Rai. La carriera dell’attore è in continua ascesa, ed è ora il protagonista della mini, dedicata alla figura intramontabile di. La, in onda su Rai1 il 21 e 22 ottobre 2024, celebra il centenario della nascita di uno dei personaggi più iconici della televisione italiana, raccontando la sua carriera e il suo impatto sul piccolo schermo. Ma chi è? Siciliano di Palermo, nato il 27 gennaio 1975,, sin dai suoi esordi ha dimostrato una versatilità rara, capace di passare con disinvoltura dai ruoli drammatici a quelli più leggeri.

