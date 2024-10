Agatha All Along: Il Merchandise del Cameo di WandaVision è Qualcosa che Ogni Fan dell’MCU vorrebbe. (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Agatha All Along” ha riportato un volto familiare da “WandaVision” questa settimana e probabilmente darà vita a un pezzo di Merchandise Marvel molto popolare. L’episodio 6 ha deciso di darci la storia di Billy Maximoff fino a questo momento. In questo contesto, il personaggio di Joe Locke ha coinvolto l’aiuto di Ralph Bohner, interpretato da Evan Peters. I fan dell’MCU delle serie Disney+ non sentivano quel nome da un po’. Ma l’attore di Quicksilver è tornato a fare un Cameo e ha rivelato molti dettagli su Westview a Billy e al suo ragazzo. Ha anche raccontato ai ragazzi che Agatha Harkness lo ha sostanzialmente attirato, si è presa la sua casa e ha rovinato la sua vita. La strega sembra aver rivendicato tutte le sue cose, compreso il suo guardaroba. La scelta della maglietta di Agatha verso la fine dell’episodio deriva da questo commento altrimenti innocuo. Nerdpool.it - Agatha All Along: Il Merchandise del Cameo di WandaVision è Qualcosa che Ogni Fan dell’MCU vorrebbe. Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) “All” ha riportato un volto familiare da “” questa settimana e probabilmente darà vita a un pezzo diMarvel molto popolare. L’episodio 6 ha deciso di darci la storia di Billy Maximoff fino a questo momento. In questo contesto, il personaggio di Joe Locke ha coinvolto l’aiuto di Ralph Bohner, interpretato da Evan Peters. I fandelle serie Disney+ non sentivano quel nome da un po’. Ma l’attore di Quicksilver è tornato a fare une ha rivelato molti dettagli su Westview a Billy e al suo ragazzo. Ha anche raccontato ai ragazzi cheHarkness lo ha sostanzialmente attirato, si è presa la sua casa e ha rovinato la sua vita. La strega sembra aver rivendicato tutte le sue cose, compreso il suo guardaroba. La scelta della maglietta diverso la fine dell’episodio deriva da questo commento altrimenti innocuo.

