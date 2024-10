Tracima il torrente Crostolo, evacuazioni nel Reggiano (Di domenica 20 ottobre 2024) L'emergenza maltempo investe anche la provincia di Reggio Emilia: il torrente Crostolo, affluente del Po, è Tracimato nel comune di Cadelbosco di Sopra dove il sindaco Marino Zani ha firmato un'ordinanza di evacuazione per i cittadini di diverse zone sottolineando il "pericolo imminente". Tracimato anche il Canalazzo nel Comune di Gualtieri, dove pure sono state disposte evacuazioni. Quotidiano.net - Tracima il torrente Crostolo, evacuazioni nel Reggiano Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024) L'emergenza maltempo investe anche la provincia di Reggio Emilia: il, affluente del Po, èto nel comune di Cadelbosco di Sopra dove il sindaco Marino Zani ha firmato un'ordinanza di evacuazione per i cittadini di diverse zone sottolineando il "pericolo imminente".to anche il Canalazzo nel Comune di Gualtieri, dove pure sono state disposte

Emergenza maltempo in Emilia : il torrente Crostolo tracima in provincia di Reggio Emilia - Il sindaco, in stretto contatto con le autorità regionali, ha richiesto l’intervento di squadre di emergenza per affrontare la situazione e valutare le misure di contenimento del flusso d’acqua. Situazione a Gualtieri e altre aree colpite Anche il comune di Gualtieri è stato pesantemente colpito dall’emergenza maltempo, con il Canalazzo che ha tracimato, costringendo le autorità a emettere ... (Gaeta.it)