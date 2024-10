Sinner vince il Six Kings Slam: a fare festa con lui c’è anche l’ex Milan Pioli! – VIDEO (Di domenica 20 ottobre 2024) Sinner trionfa ai Six Kings Slam a Riyadh: il tennista festeggia con gli italiani e a fare festa con lui c’è anche l’ex Milan Pioli! – VIDEO Jannik Sinner vince anche contro Carlos Alcaraz e trionfa anche a Riyadh nella nuova a ricchissima Six Kings Slam. Il giovane fenomeno del tennis mondiale poi, festeggia tra Calcionews24.com - Sinner vince il Six Kings Slam: a fare festa con lui c’è anche l’ex Milan Pioli! – VIDEO Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 20 ottobre 2024)trionfa ai Sixa Riyadh: il tennista festeggia con gli italiani e acon lui c’è! –Jannikcontro Carlos Alcaraz e trionfaa Riyadh nella nuova a ricchissima Six. Il giovane fenomeno del tennis mondiale poi, festeggia tra

Sinner da favola : batte Alcaraz in tre set e vince anche il Six Kings Slam in Arabia - Punteggio: 6-7, 6-3, 6-3. . L’altoatesino, orgoglioso di chiudere l’anno come numero uno del ranking Atp, ha battuto in tre set un avversario ormai abituale: Carlos Alcaraz. Jannik Sinner da favola: ha anche vinto il Six Kings Slam, ricca esibizione sul duro di Riad (Arabia Saudita). MATCH – E’ la. (Firenzepost.it)

L'anno perfetto : Sinner d'Arabia batte anche Alcaraz - un diluvio di milioni - Con questo trionfo, tra l'altro, il 23enne azzurro Sinner sfata anche il tabù spagnolo, che lo aveva sempre battuto nel 2024. L'altoatesino ha conquistato la vittoria in 3 set 6-7 (5), 6-3, 6-3. Tra noi è una bella sfida, ci svegliamo la mattina cercando dei modi per batterci. D Alcaraz invece si accontenta di circa 4 milioni. (Liberoquotidiano.it)

