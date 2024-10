Rocco Siffredi: “La mia infanzia? Ricordo solo le urla di mia madre e mio fratello morto sul letto. Quando voleva punirmi mi mordeva o mi rompeva i piatti in testa” (Di domenica 20 ottobre 2024) “Non ho mai parlato di questo dolore, ma ora è il momento di farlo”. Con queste parole, Rocco Siffredi, icona del cinema per adulti, si prepara a debuttare a teatro con uno spettacolo in cui si mette a nudo, rivelando aspetti inediti della sua vita e affrontando i momenti più bui del suo passato. Al centro del racconto, il trauma indelebile della morte del fratello Claudio, avvenuta Quando Rocco era solo un bambino. “È morto da bambino con attacchi epilettici mentre dormiva“, ha raccontato Siffredi durante il podcast One More Time. “Nelle case popolari dei bambini gli hanno dato una botta in testa con una mazza di ferro. Non era curabile per quel periodo”. Ilfattoquotidiano.it - Rocco Siffredi: “La mia infanzia? Ricordo solo le urla di mia madre e mio fratello morto sul letto. Quando voleva punirmi mi mordeva o mi rompeva i piatti in testa” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) “Non ho mai parlato di questo dolore, ma ora è il momento di farlo”. Con queste parole,, icona del cinema per adulti, si prepara a debuttare a teatro con uno spettacolo in cui si mette a nudo, rivelando aspetti inediti della sua vita e affrontando i momenti più bui del suo passato. Al centro del racconto, il trauma indelebile della morte delClaudio, avvenutaeraun bambino. “Èda bambino con attacchi epilettici mentre dormiva“, ha raccontatodurante il podcast One More Time. “Nelle case popolari dei bambini gli hanno dato una botta incon una mazza di ferro. Non era curabile per quel periodo”.

