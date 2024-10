Maria morta a 32 anni nel B&B in cui viveva: il ritrovamento e quei segni sul corpo (Di domenica 20 ottobre 2024) La morte di Maria Primerano, la 32enne trovata priva di vita in un appartamento di un B&B a Porto San Giorgio, resta un mistero che solo l’autopsia potrà chiarire. Le autorità giudiziarie hanno già disposto l’esame post mortem, che sarà effettuato lunedì, al fine di determinare l’esatta causa del decesso. Un’analisi tossicologica accompagnerà l’autopsia per verificare se la giovane avesse assunto farmaci o altre sostanze. Attualmente, gli investigatori hanno escluso segni di effrazione nell’appartamento. Porte e finestre erano intatte, e le prime indagini non indicano movimenti sospetti nei giorni precedenti alla scoperta del corpo. Questo fa presupporre che, almeno per il momento, non ci siano elementi che facciano pensare a un intervento esterno o violento. La notizia ha sconvolto la comunità locale. Thesocialpost.it - Maria morta a 32 anni nel B&B in cui viveva: il ritrovamento e quei segni sul corpo Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La morte diPrimerano, la 32enne trovata priva di vita in un appartamento di un B&B a Porto San Giorgio, resta un mistero che solo l’autopsia potrà chiarire. Le autorità giudiziarie hanno già disposto l’esame post mortem, che sarà effettuato lunedì, al fine di determinare l’esatta causa del decesso. Un’analisi tossicologica accompagnerà l’autopsia per verificare se la giovane avesse assunto farmaci o altre sostanze. Attualmente, gli investigatori hanno esclusodi effrazione nell’appartamento. Porte e finestre erano intatte, e le prime indagini non indicano movimenti sospetti nei giorni precedenti alla scoperta del. Questo fa presupporre che, almeno per il momento, non ci siano elementi che facciano pensare a un intervento esterno o violento. La notizia ha sconvolto la comunità locale.

