Maltempo, Emilia-Romagna sott'acqua: oltre 300 interventi. Un morto nel bolognese (Di domenica 20 ottobre 2024) L'auto è stata trascinata dalla piena del torrente Zena: il giovane è morto, mentre il fratello è riuscito a salvarsi. Allagamenti ed esondazioni in città Ilgiornale.it - Maltempo, Emilia-Romagna sott'acqua: oltre 300 interventi. Un morto nel bolognese Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di domenica 20 ottobre 2024) L'auto è stata trascinata dalla piena del torrente Zena: il giovane è, mentre il fratello è riuscito a salvarsi. Allagamenti ed esondazioni in città

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo sull’Italia - allagamenti da Nord a Sud : un morto nel Bolognese - L'ondata di maltempo continua anche oggi investire la Penisola da Nord a Sud, con allerte meteo e situazioni critiche dall'Emilia Romagna alla Toscana alla Sicilia. Il punto sull'ondata di maltempo che sta investendo la Penisola dall'Emilia Romagna alla Sicilia. Trovato il corpo del disperso a Pianoro Piogge torrenziali con esondazioni e allagamenti in tutta Italia. (Sbircialanotizia.it)

Maltempo Emilia Romagna - Bologna sott'acqua - un morto a Pianoro - convocato il Comitato Operativo Protezione Civile - VIDEO - L'alluvione in Emilia Romagna ha interessato oltre Bologna anche Modena, Reggio e Piacenza. A Pianoro due fratelli a bordo di un'auto sono stati travolti da un'ondata di piena in via Caurinzano. Uno dei due non è riuscito a salvarsi La situazione in Emilia Romagna risulta critica dopo le fort . (Ilgiornaleditalia.it)

Maltempo - un morto a Bologna. Attivo il comitato operativo della Protezione Civile. Anche oggi allerta arancione in Calabria - Per continuare a garantire una tempestiva risposta in tutte le zone interessate dall’ondata di maltempo, il capo dipartimento, Fabio Ciciliano, ha convocato il Comitato operativo di protezione. . Il Servizio Nazionale della protezione civile è impegnato da diversi giorni nel fronteggiare le criticità connesse alla forte ondata di maltempo che sta interessando l’Italia, in particolare il Nord ... (Gazzettadelsud.it)