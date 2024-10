Lo storico mercato di Roma progettato dalla prima architetta italiana (Di domenica 20 ottobre 2024) Piazza Alessandria è tutt'uno con il suo mercato, celata nel quartiere Salario, a pochi passi da Porta Pia e da Piazza Fiume. Zona di storiche ville e bei palazzi umbertini, attanagliata dal traffico – nei dintorni ministeri, musei, università e uffici dirigenziali - e dall’assenza cronica di parcheggi, è al centro di un progetto che vedrà la creazione di una zona a velocità limitata ai 30 Km/h. La piazza, di dimensioni contenute, e stretta tra le vie intorno, è teatro di un mercato rionale quotidiano: banchi alimentari, di fiori e casalinghi, in una struttura di stampo razionalista, firmata da un'architetta che è passata alla storia. Storia del mercato Nomentano Elena Luzzatto Valentini (1900-1983) è stata la prima donna a laurearsi in Architettura in Italia, nel 1925, alla Regia Scuola di Roma. Gamberorosso.it - Lo storico mercato di Roma progettato dalla prima architetta italiana Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Piazza Alessandria è tutt'uno con il suo, celata nel quartiere Salario, a pochi passi da Porta Pia e da Piazza Fiume. Zona di storiche ville e bei palazzi umbertini, attanagliata dal traffico – nei dintorni ministeri, musei, università e uffici dirigenziali - e dall’assenza cronica di parcheggi, è al centro di un progetto che vedrà la creazione di una zona a velocità limitata ai 30 Km/h. La piazza, di dimensioni contenute, e stretta tra le vie intorno, è teatro di unrionale quotidiano: banchi alimentari, di fiori e casalinghi, in una struttura di stampo razionalista, firmata da un'che è passata alla storia. Storia delNomentano Elena Luzzatto Valentini (1900-1983) è stata ladonna a laurearsi in Architettura in Italia, nel 1925, alla Regia Scuola di

