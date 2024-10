Leclerc vince la sua scommessa e sogna il titolo Costruttori: “Sapevo cosa avrebbe fatto Verstappen” (Di domenica 20 ottobre 2024) Leclerc ha trionfato a Austin. Il pilota monegasco crede che la Ferrari abbia ancora la possibilità di vincere il Mondiale Costruttori e dopo la gara ha parlato della sua partenza, che è stata intelligente. Fanpage.it - Leclerc vince la sua scommessa e sogna il titolo Costruttori: “Sapevo cosa avrebbe fatto Verstappen” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024)ha trionfato a Austin. Il pilota monegasco crede che la Ferrari abbia ancora la possibilità dire il Mondialee dopo la gara ha parlato della sua partenza, che è stata intelligente.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

UNA FERRARI DA SOGNO! Leclerc domina il GP degli USA - 2° Sainz : doppietta Rossa e Mondiale costruttori riaperto! - Max si inventa una resistenza meravigliosa, ma deve cedere al 52º giro. La ripartenza è gestita molto bene dal ferrarista che resta saldamente al comando, mentre Sainz conferma di avere il passo per poter inseguire la Red Bull dell’olandese. . Approfitta di questo duello Charles Leclerc che azzecca lo start perfetto, entra deciso nella linea libera all’interno, passa prima Sainz in rettilineo e ... (Oasport.it)

LIVE F1 - GP USA 2024 in DIRETTA : ESTASI ROSSA! Leclerc precede Sainz - doppietta da delirio! Mondiale costruttori riaperto! - Lando Norris (McLaren) 2. 48° giro/56 Giro veloce per Colapinto con la Williams, che è decimo. Verstappen in difficoltà con le gomme hard: si trova a 5. L’attacco assassino di Verstappen alla prima curva su Norris. LAP 3/56 Hamilton into the gravel and out of the race That beached Mercedes will need moving and we have a Safety Car #F1 #USGP pic. (Oasport.it)

Charles Leclerc dà la carica in vista di Austin : “Crediamo ancora nel titolo costruttori” - Abbiamo fatto una buona preparazione, ho lavorato tanto al simulatore. Dobbiamo puntare in altro, poi vedremo dove saremo arrivati”, ha dichiarato Charles ai microfoni di Sky Sport. Abbiamo avuto tempo per prepararci, ma lo hanno avuto anche gli altri. Quella è la nostra sfida, una grande sfida. Spingere fino alla fine. (Oasport.it)