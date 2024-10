Juric: «Dopo il 15? abbiamo dominato! Massa? Meno su dei falli» (Di domenica 20 ottobre 2024) Juric in conferenza stampa nel post partita di Roma-Inter, direttamente dallo Stadio Olimpico. Il tecnico croato ha commentato la partita. Le parole raccolte sul posto dal nostro inviato. CONFERENZA STAMPA Juric POST PARTITA ROMA-INTER CONFERENZA Juric – Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa al termine della partita tra Roma e Inter. Juric, possiamo chiamarla serata dei rimpianti? Sì! Penso che abbiamo fatto male nei primi 15?, poi abbiamo preso la partita prendendo un gol in contropiede. Da tanto che la Roma non giocava così contro l’Inter, ma abbiamo fatto quell’errore. Sono contento della prestazione. Dybala va bene così? Dobbiamo aggiustare le cose in fase difensiva, alcuni fanno fatica ad interpretare certi concetti. Possiamo vedere la volontà dei giocatori nel dare tutto. Non si vedeva la differenza tra Inter e Roma. Inter-news.it - Juric: «Dopo il 15? abbiamo dominato! Massa? Meno su dei falli» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 20 ottobre 2024)in conferenza stampa nel post partita di Roma-Inter, direttamente dallo Stadio Olimpico. Il tecnico croato ha commentato la partita. Le parole raccolte sul posto dal nostro inviato. CONFERENZA STAMPAPOST PARTITA ROMA-INTER CONFERENZA– Ivanha parlato in conferenza stampa al termine della partita tra Roma e Inter., possiamo chiamarla serata dei rimpianti? Sì! Penso chefatto male nei primi 15?, poipreso la partita prendendo un gol in contropiede. Da tanto che la Roma non giocava così contro l’Inter, mafatto quell’errore. Sono contento della prestazione. Dybala va bene così? Dobbiamo aggiustare le cose in fase difensiva, alcuni fanno fatica ad interpretare certi concetti. Possiamo vedere la volontà dei giocatori nel dare tutto. Non si vedeva la differenza tra Inter e Roma.

